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Заслуженный художник РФ Крылов прочтёт в Пскове лекцию «Росписи в Мелётове»

Искусствовед, член-корреспондент, академик Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ Александр Крылов прочет в Пскове лекцию 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в социально-культурном центре «Троицкий».

Фото: социально-культурный центр «Троицкий» / «ВКонтакте»

Во вторник в 18.30 всех желающих приглашают в Пороховые погреба Псковского кремля на встречу с Александром Крыловым. Профессор прочтёт лекцию «Росписи в Мелётове» (о фресках XV века в церкви Успения Богородицы в селе Мелётово под Псковом).

Адрес: город Псков, Кремль, 2/1, 1-й этаж.

Напомним, Успенский храм в Мелетово – памятник высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры в середине XV века, с единственным сохранившемся 32-скатным покрытием кровли и оригинальными решением алтарных частей. Стены храма расписаны уникальными фресками. Фрески Успенской церкви в Мелетово являются выдающимся памятником русской монументальной живописи. В их основу положено множество сюжетов литературных произведений, известных в то время. Памятник актуален техникой, в которой созданы сюжеты картин. Специалисты считают, что росписи выполняли мастера фресковой живописи и художники, которые работали в технике книжной миниатюры и даже иконники.

Построенный и расписанный по заказу псковских посадников и бояр, памятник отражает культурные, идеологические и политические тенденции Псковской вечевой республики.