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Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове начнется с литии

Исторический праздник «Воевода Шуйский» начнется с литии у храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы в Пскове 24 августа в 10.40. Об этом в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщила методист духовно-нравственного направления Молодежного центра Марина Иванова.

«У настоятеля храма протоиерея Владимира Танцурина имеется копия древнего синодика с именами всех павших защитников крепости. Батюшка до сих пор вспоминает их всех поименно и молится за них. Поэтому я, конечно же, приглашаю всех псковичей прийти и почтить память павших защитников крепости и России молитвенно», – делится Марина Иванова

Десятый исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет 24 августа в Пскове. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.