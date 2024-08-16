Детская ярмарка рукоделия и садоводства пройдет в Пскове 12 сентября

В престольный праздник воинского храма святого князя Александра Невского города Пскова 12 сентября при храме состоится традиционная ярмарка детского рукоделия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
На ярмарке дети из разных школ города Пскова и Псковского района представят свои достижения в рукоделии и садоводстве.
Гости ярмарки смогут приобрести уникальные изделия ручной работы, выращенные детьми овощи и цветы, а также пообщаться с юными мастерами и садоводами.