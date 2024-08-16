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Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца

Православные верующие сегодня вспоминают одного из самых любимых на Руси святых - Николая Чудотворца, в честь которого названо особенно большое число русских храмов.

Святой Николай жил в IV веке в Малой Азии, на территории современной Турции, где был воспитан под руководством своего дяди - местного епископа. Юноша был умен и благочестив. В качестве своего жизненного призвания Николай избрал служение Богу, пишет «Интерфакс».

Пройдя путь от младшего церковного служителя до архиерея, святитель Николай стал архиепископом города Миры Ликийские. Согласно церковному преданию, он отличался любовью и состраданием к людям. Святитель любил помогать нищим и обездоленным, раздавая им почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.

Однажды Николай тайно подбросил три узелка с золотом в дом человека, который попал в крайне бедственное положение и должен был выдать замуж трех дочерей за не любимых ими женихов. Узелки с золотом помогли этому человеку избавить дочерей от несчастного брака. В другой раз святой спас от смертной казни человека, невинно брошенного в темницу. Святитель во сне явился к правителю города и строго приказал ему отпустить узника. Невиновность этого человека была вскоре доказана.

Николай Чудотворец также почитается как покровитель мореплавателей. Сохранилась легенда о том, как однажды торговое судно попало в сильную бурю и стало тонуть. Моряки от страха и отчаяния начали кричать и звать на помощь любимого святителя. Святой Николай явился им ходящим по воде, и буря улеглась.

Нетленные мощи Николая Чудотворца с XI века находятся в Италии, в городе Бари, и являются одной из величайших святынь всего христианского мира.