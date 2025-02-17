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День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина отмечают православные 13 марта

Духовной родиной святого Иоанна Кассиана Римлянина всегда был православный Восток, хотя по месту рождения и языку, на котором писал, преподобный принадлежал Западу. Иоанн принял иночество в Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель.

После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение семи лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая знания и духовный опыт у многочисленных подвижников.

Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья три года подвизались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан дьякона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства — искать защиты безвинно страдающему святителю.

В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил два общежительных монастыря — мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Аптского Кастора преподобный Кассиан в 417—419 годах написал 12 книг «О постановлениях киновий» палестинских и египетских и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока, пишет calend.ru.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году.