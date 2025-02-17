Воспитание дошкольников обсудили в Пскове в рамках православных образовательных чтений

Секция дошкольного образования в рамках XXII Корнилиевских православных образовательных чтений прошла на базе центра развития ребенка — детского сада №41 в Пскове 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Открывала работу секции заведующая детским садом №41 Елена Куваева. Ее лекция была посвящена образованию детей дошкольного возраста и особенностям работы с ними.
На лекции была затронута тема того, что методические программы не соответствуют возрасту детей.
«Дело в том, что у нас нет региональной программы. Сейчас собираются выпустить методические рекомендации, к которым есть некоторые вопросы у педагогов дошкольного образования. Они - практики, они будут следовать этим методическим рекомендациям, и какие-то несоответствия уже сообщество увидело, поэтому возник рабочий момент, когда мы хотим воспользоваться опытом Екатеринбурга, Елены Бородиной, подумать, что мы можем как профессиональное сообщество дошкольников сделать, чтобы создать свою программу, которой уже могли бы практически пользоваться педагоги-дошкольники», - сказала Елена Куваева.
Приглашенным гостем от Псковской епархии был протоиерей Лев.
Также на лекцию была приглашена Юлия Тумакова из управления образования.
Главным гостем и лектором стала Елена Бородина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества Института педагогики и психологии детства, Уральского государственного педагогического университета. Она разработала свою методику обучения детей дошкольного возраста и рассказала о ней. С помощью ее материалов педагоги могут обучать детей в игровой форме и развивать духовно-нравственные качества.
Напомним, при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 28 марта проходят XXII Корнилиевские православные образовательные чтения.