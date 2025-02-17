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Мастер-класс колокольных звонов проведут в Пскове на Пасху

В праздник Пасхи, 20 апреля, в храме Димитрия Солунского пройдет благотворительный мастер-класс колокольных звонов. Проведет занятие опытный звонарь Александр Суворов, выпускник первой в городе школы звонарей Игнатия Шешукова, действующей при храме, сообщили в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Храм Димитрия Солунского города Пскова» / «ВКонтакте»

Программа мастер-класса включает две части. Теоретическая пройдет на учебной звоннице школы звонарей, расположенной в Доме причта (Плехановский посад, дом 74). Здесь участники смогут освоить основы искусства колокольных звонов.

Практическое занятие состоится на древней колокольне храма Димитрия Солунского. Участникам предложат подняться по внутренним лестницам средневекового храма XVI века, чтобы самим испытать древний колокол, изготовленный мастером Максимовым в 1799 году.

«На колокольне до сих пор сохранился старинный колокол - благовест, на котором можно прочитать гравировку: "Сей колокол лит в Пскове опочецким мастером Максимовым 18 мая 1799 года"», - отметили в храме.

Принять участие в мероприятии могут как взрослые, так и дети (в сопровождении взрослых). Посещение мастер-класса свободное.

Завершится программа праздничными пасхальными колокольными звонами, исполненными Александром Суворовым и другими выпускниками школы звонарей.