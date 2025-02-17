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XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове

XVI Международные Александро-Невские чтения «Благоверный князь Александр Невский - верный защитник Отечества Российского во все времена» стартовали в Пскове 12 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В концертном зале псковского Дома офицеров состоялось открытие и пленарное заседание XVI Международных Александро-Невских чтений. Участие в конференции принимают митрополит Псковский и Порховский Матфей и епископ Кронштадтский Вениамин.

Митрополит обратился к участникам с приветственным словом.

«Сердечно приветствуем вас на этом мероприятии, которое уже в 16-й раз объединяет представителей науки, культуры, образования, воинов и государственных деятелей вокруг личности и подвига святого благоверного великого князя Александра Невского», — с этими словами начал своё приветствие митрополит Матфей.

Он подчеркнул, что в этом году чтения проводятся в особое время — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Это позволяет нам глубже осознать подвиг защитников Отечества, будь то сражение на берегах Невы или битва XXI века, которые питаются из одного духовного корня. Александр Невский остался в нашей памяти не только как талантливый полководец и мудрый государственный деятель, но и как глубоко церковный человек, для которого правда Божия стояла выше всего», — добавил он.

Тема чтений в этом году - «Благородный князь Александр Невский, верный защитник Отечества Российского во все времена».

«Это актуально в свете того, что президент объявил этот год Годом защитника Отечества. Тема ясно указывает на связь исторической памяти с современными задачами воспитания подрастающего поколения и формирования национальной идентичности», — заключил митрополит Матфей, выразив благодарность всем организаторам чтений.

Архиерейскую грамоту вручил митрополит настоятелю храма Александра-Невского в Пскове Олегу Тэору, а также всем, кто оказывал помощь в организации чтений.

В этом году Международные Александро-Невские чтения проходят в формате шестнадцати секций, где прозвучат доклады на различные общественные темы.

«На протяжении всей истории человечества мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами», — рассказала руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая телеканала «Спас» и член Научно-экспертного совета безопасности Российской Федерации Анна Шафран.

Она подчеркнула, что эти вызовы имеют глубокие исторические корни, упомянув войны с участием Александра Невского, а также борьбу с Наполеоном, с Гитлером, специальную военную операцию.

В рамках чтений будут представлены доклады учёных, исследователей, преподавателей и педагогов из разных регионов России, Республики Беларусь, Эстонии и других стран.

На церемонии открытия чтений выступили Ян Осин, заслуженный артист Российской Федерации, и хор святого Александра Невского из Пскова. Их выступление сопровождал военный духовой оркестр.

Организаторами чтений выступили Псковская митрополия и храм Александра Невского совместно с правительством Псковской области, администрацией Пскова, комитетами по образованию и по культуре Псковской области, управлением культуры администрации города Пскова.

Ранее в храме святого Александра Невского состоялся традиционный молебен на начало чтений. Также участники ознакомились с выставкой книг, икон и детских рисунков, посвященных князю Александру Невскому.

XVI Международные Александро-Невские чтения продлятся до 13 мая.