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Церковь / События

Ильин день отмечают 2 августа

02.08.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали пророка Илию, жившего в Израильском царстве за 900 лет до Рождества Христова. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие.

Во времена Илии в Израиле царствовал слабохарактерный правитель Ахав, чья жена Иезавиль решила установить культ языческого божества Ваала. Пророк Илия вступился за попранные святыни иудеев. Наделенный особым даром, он совершал множество чудес, чтобы вразумить царя и его супругу. Одним из наказаний, которые Илия ниспослал на страну нечестивых правителей, стал трехлетний голод. Кроме того, он собственноручно казнил языческих жрецов, устроивших жертвоприношение на горе Кармель.

Деяния пророка разозлили Иезавиль, и она поклялась извести его. Однако Илия скрылся в пустыне. Позже, вернувшись в царство Израилево, он все же смирил правителя Ахава. Считается, что Илия был взят на Небо живым: «вдруг явились колесница огненная и кони огненные», которые и увезли пророка. Благодаря этому образу святой получил в народе прозвище Илья Громовержец: говорили, что именно он, проносясь по небу в огненной колеснице и стараясь поразить нечистого змия, пускает громы и молнии, пишет calend.ru.

В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде — в зависимости от того, что было нужнее. Кроме того, по верованиям, дождевая вода, собранная в это время, избавляла как от сглаза, так и от глазных болезней.

С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). «Илья Пророк бросил в воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до обеда лето, а после обеда осень» — говорили люди. Воздух становился влажным, и хозяйки, вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». Нередки были и дожди: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит».

Дни делались заметно короче. «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок», — подмечали люди и добавляли: «С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».

К Ильину дню было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми лакомилась вся деревня. В пророке крестьяне видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай. В некоторых губерниях выставляли в этот день у ворот чашку с зернами ржи и овса и просили священника «повеличать Илию на плодородие хлеба».

В то же время на Ильин день было не принято работать, особенно в поле. Говорили, что за такой «проступок» пророк может наказать: «На Илью стогов не мечут — спалит Илья грозой». Впрочем, такой обычай был связан и с поверьем, что только до этого времени трава наливается вкусом и силой: «До Ильина дня сено метать — пуд меда в него накласть». А собранным в этот день сеном набивали постели, приговаривая: «Ильинская соломка — деревенская перинка».

Крестьяне верили, что в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам, поэтому выпускать скотину на луг не следовало, чтобы ее не растерзали хищники и не ужалили змеи. Считалось, что в диких животных вселяются злые духи, и только гром Ильи Пророка может прогнать их. Также в этот день старались не пускать в дом собак и кошек — говорили, что это может привлечь к избе молнию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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