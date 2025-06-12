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Памятник патриарху Тихону поставили на улице Советской в Пскове. ФОТО

У стен Псковской духовной семинарии на улице Советской поставили памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Памятник расположился у стен семинарии, где более века назад начинался путь служения Богу святителя Тихона. Высота объекта превышает два с половиной метра.

Официальное открытие памятника планируется завтра, 5 августа, с участием первых лиц региона.

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Напомним, 31 января 2025 года исполнилось 160 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона, уроженца Псковской земли.