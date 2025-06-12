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Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове

Памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Церемония открытия памятника началась с чина освящения, который совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, сенатор Российской Федерации Алексей Наумец. В рамках открытия к памятнику возложили цветы.

Проект выполнен по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» специалистами института «Спецпроектреставрация». Высота памятника превышает два с половиной метра.

Памятник поставили у стен семинарии, где более века назад начинался путь служения Богу святителя Тихона. Здесь он учился в 1878-84 годах. Бронзовая скульптура расположилась на постаменте из красного гранита. Фигура сидит на патриаршем престоле. У того, по канону, существует строгая ориентация в алтаре, восседающий на престоле обращен лицом на запад, то есть на стоящих перед алтарем прихожан. По этому канону бронзовая фигура сидит лицом к семинарии.

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Напомним, 31 января 2025 года исполнилось 160 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона, уроженца Псковской земли. Научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в этом году был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».

Мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона прибудут в Троицкий собор Пскова 13 августа.