Православный молодежный лагерь «Трилучье» открывается в Печорах

Открытие православного молодежного лагеря «Трилучье» состоится в Печорах 23 августа в 11.00.

Православный лагерь «Трилучье» пройдёт на территории Печорского паломнического центра с 23 по 30 августа. В работе лагеря примут участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

В программе лагеря квесты, игры на сплочение, познавательные лекции и встречи со священниками, экскурсия по монастырю и трудничество в обители. Молодежная смена будет приурочена к празднику Успения Божьей Матери.

Мероприятие организует молодежный центр «Трилучье» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.