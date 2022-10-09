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Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает тезоименитство

День тезоименитства митрополита Псковского и Порховского Тихона отмечают 9 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В честь этого праздника митрополит высказал мнение об очевидности особого пути России. Он отметил, что несмотря на особый путь страны, россияне такие, какие они есть и другого такого народа в мире нет. Митрополит Псковский и Порховский Тихон вспомнил слова Тютчева: «В Россию можно только верить».

«Особый путь России совершенно очевиден. Это не значит, что этот путь приводит нас к безмятежному счастью. Это наша судьба, наш крест несения всем народом православной веры и защиты православной веры. Сколько раз Россия была на краю гибели! Господь вывел! Силён Бог», - заключил митрополит.

Напомним, что тезоименитство – это день именин члена царской семьи, иной высокопоставленной особы. Это слово и сегодня употребляется применительно к именинам православных патриархов.