Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон встретился с заочниками Сретенской Духовной семинарии из Псковской епархии

1 сентября митрополит Тихон провел встречу с учащимися заочного сектора Сретенской Духовной Семинарии из Псковской епархии.

В беседе с семинаристами Владыка рассказал, что при Псково-Печерском монастыре открыт Лекционный центр в помощь учащимся заочного отделения.

В течение учебного года четыре раза в неделю при обители будут проходить лекции, содержащие ответы на важные вопросы духовной жизни и пастырской практики. Владыка Тихон отметил, что много времени будет уделено изучению Священного Писания и святоотеческого наследия, что должно стать основой духовной жизни каждого христианина и особенно будущего пастыря. И очень важно, чтобы в этом деле студент духовной школы мог найти поддержку опытных преподавателей и духовников. Также у ребят будет время для самоподготовки, во время которой они смогут изучить другие предметы из семинарской программы.

Немаловажное место в деле обучения будет занимать богослужебная практика, во время которой учащиеся Лектория станут участниками монастырских служб в качестве чтецов, певцов и пономарей. Владыка подчеркнул, что за время первого курса семинаристам помогут также овладеть практическими навыками церковнослужителей. Для них будут организованы певческие курсы, включающие в себя изучение гласов, типов церковных песнопений, а также практические занятия на богослужениях Псково-Печерского монастыря.

Митрополит Тихон поделился планами по развитию дополнительных компетенций учащихся Лекционного центра, таких как редактирование, верстка, книжный дизайн.

В завершение встречи всем учащимся заочного сектора Владыка вручил Святое Евангелие и ряд святоотеческих книг.