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В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения

В формате онлайн стартовало пленарное заседание XI Международных Александро-Невских чтений «Сияние славы святого князя Александра Невского».

Подключиться к чтениям можно в Zoom по ССЫЛКЕ >>>. Идентификатор конференции: 263 625 2301. Код доступа: 754776

Организаторы просят при входе указывать свои реальные имена и фамилии. Пользователи с никнеймами или именами, вызывающими подозрения у организаторов конференции, не будут допущены к участию в чтениях.

С полной программой Чтений можно ознакомиться на сайте храма св.князя Александра Невского.

Отметим, администрация Псковской области и Псковская епархия Русской Православной Церкви успешно взаимодействуют в вопросах духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Это взаимодействие носит системный характер и осуществляется с 1998 года. В рамках мероприятий «Венок славы Александра Невского» на Псковщине с 2009 года проходят ежегодные Международные Александро-Невские чтения.

Чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона по инициативе псковского воинского храма Александра Невского при поддержке администрации региона и администрации города Пскова, программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного, Псковского государственного университета, Академии ФСИН России, Псковского военного гарнизона.

Участники чтений - представители органов исполнительной и законодательной власти, священнослужители, преподаватели высших профессиональных учреждений, педагоги образовательных организаций, студенты, представители общественности, прихожане храмов Псковской епархии.

Темы чтений предусматривают обсуждение широкого круга тем и вопросов от событий многовековой давности, связанных с жизнью святого благоверного князя, до современного восприятия роли Александра Невского в истории России. По итогам чтений издается сборник докладов.