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Трапезную планируют сделать в звоннице Псково-Печерского монастыря

Эскизный проект по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Большая звонница» XV века (1540 год), входящего в состав Ансамбля Псково-Печерского монастыря, рассмотрели на заседании в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проект рассмотрели на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного совета. В рамках реставрации предполагается приспособление объекта к современному использованию в части устройства инженерных сетей отопления, водоснабжения и канализации. Также там планируют устроить помещение небольшой трапезной и сохранить кельи в поздней пристройке.

Специалисты добавили, что в Псково-Печерском монастыре есть сувениры со звонницей, отображающие внешний вид объекта культурного наследия.