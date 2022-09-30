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Элементы декора украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря

Специалисты продолжают работу над двумя объектами подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Так, элементы архитектурного декора уже украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря (Псков, улица Профсоюзная, 10а).

Шаблоны фасадного лепного декора согласованы с комитетом по охране памятников. Все элементы изготовили для двух объектов: «Надвратный корпус», 1906 год и «Архиерейский дом», 1881 год.

Продолжается монтаж кровли. Специалисты завершили постройку сложной стропильной системы в полном объеме на Архиерейский доме и над правой частью Надвратного корпуса.

На втором этаже Надвратного корпуса началась установка окон. На первом этаже готовятся полы под бетонную стяжку.

Специалисты заканчивают отделочные работы снаружи, выравнивают стены под штукатурку. Также они установили железо-бетонные перекрытия между этажами и выполнили гидро-, звуко- и теплоизоляцию полов и потолков Надвратного корпуса.

Также специалисты опубликовали «исторические моменты реставрации Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря».

«Раскрытые объемы первоначальной кладки здания подготовлены для дальнейшей работы», - говорится в сообщении.