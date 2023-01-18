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Книгу митрополита Тихона «Несвятые святые» издали на литовском языке

Книга митрополита Псковского и Порховского Тихона «Несвятые святые» издана на литовском языке. Всего «Несвятые святые» переведены уже на 16 языков. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».

Фото: Telegram-канал «Вольный Странник»

«"Несвятые святые" вышли на литовском языке! Книга "Несвятые святые" переведена на 16 языков. Трудно даже оценить, скольким людям она помогла задуматься о Боге и прийти в Церковь. Теперь к списку языков прибавился еще один – литовский. Мы очень рады, что жители Литвы смогут прочесть прекрасную книгу владыки Тихона на родном языке!» - отметили в «Вольном Страннике».

В издательстве поблагодарили за сотрудничество православную общину «Скаистикла» и лично редактора литовского издания книги Лайму Григайтите.