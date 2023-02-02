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Стефаниевскую церковь XVII века начнут реставрировать в Пскове

Проекты реставрации Спасо-Преображенского собора XII века и Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове проходят экспертизы в министерстве культуры РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Вид на Мирожский монастырь, начало XX века. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Реставрация Стефаниевской церкви начнется уже в этом году, отметили в АНО «Возрождение» и уточнили, что в ходе предпроектных работ были проведены археологические исследования.

Золототканная лента из погребения монастырского кладбища

«Работы были обусловлены задачами подготовки проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения значения "Ансамбль Мирожского монастыря. Преображенский собор, XII век"», - отметили реставраторы.

Археологические работы 2020-2021 года

Раскопки проводили на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.