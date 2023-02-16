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Петровскую башню начинают реставрировать в Псково-Печерском монастыре

Петровскую башню начинают реставрировать в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Началась установка лесов. Удаляется штукатурка, открывается историческая кладка стен. Открыты камеры ближнего боя, обнаруженные во время предпроектных работ», - говорится в сообщении.

Историческая реконструкция должна воссоздать один из символов Российской империи - двуглавого орла, флюгер, который был установлен при Петре I при надстройке башни в 1701 году.

«Будет восстановлен исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией. Предусмотрено восстановление исторической отметки каменного (булыжного) мощения проезда и прилегающей территории. Проектные работы включают монтаж и подключение инженерных сетей, создание дренажной системы», - отметили в организации.

В Петровской башне предусмотрено размещение мемориальной мастерской легендарного наместника монастыря архимандрита Алипия, который известен как реставратор и иконописец. Кроме того, планируется установка исторических часов в восьмерике башни на главном фасаде.