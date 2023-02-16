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Заложенный дверной проем обнаружили при реставрации церкви в Псково-Печерском монастыре

Заложенный дверной проем обнаружили при реставрации Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Первоначальное устройство входа было открыто во время демонтажа старой штукатурки с фасада здания. Проем располагался со стороны Кровавого спуска», - говорится в сообщении.

Реставрация продолжается. Благоустройство территории вокруг церкви и фасадные работы будут завершены к 550-летию монастыря.

Церковь датируется XVIII веком. Каменный подклет относится предположительно к XV веку. Известно, что церковь построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажный одноглавый храм на подклете в стиле барокко, а русское барокко характеризуется оптимистической приподнятостью, праздничностью, отсюда яркий желтый цвет, яркие вставки. Единственным украшением церкви служит пышная барочная глава на граненом барабане с постаментом.