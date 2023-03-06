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Художников-импрессионистов пригласили на пленэр в Псково-Печерский монастырь

Художников-импрессионистов пригласили на пленэр в Псково-Печерский монастырь, сообщается в группе филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

«"Русский ковчег" - проект Псковской епархии и Российской Академии художеств. Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов пригласил художников, работающих в духе русского импрессионизма, на пленэр в Псково-Печерский монастырь», - говорится в сообщении.

Идее объединения талантливых людей посвящена программа Марины Михайловой «Сила Духа. Русский ковчег».