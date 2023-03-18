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Сильные разрушения каменной кладки выявили на колокольне Троицкого собора в Пскове

Разрушения каменной кладки на карнизах колокольни Троицкого собора в Пскове оказались серьезнее, чем определил комплекс предпроектных исследований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«После снятия штукатурного слоя на карнизах колокольни Троицкого собора в Пскове было выявлено, что каменная кладка разрушена в более значительной степени, чем было определено комплексном предпроектных исследований, и составляет 90-100% утраты камня», - рассказали реставраторы.

На прикрепленных снимках специалисты зафиксировали утраты на отметке 20 метров от основания звонницы. На этом уровне размещаются колокола. Реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов и других элементов каменной известняковой кладки.

Ранее сообщалось, что завершить реставрацию колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове планируют в 2023 году.