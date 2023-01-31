Культура

Завершить реставрацию колокольни Свято-Троицкого собора в Пскове планируют в 2023 году

Завершить реставрацию колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове планируют в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Они обсудили ключевые направления работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия в этом году.

Говоря о планах на текущий год, Вадим Нэдик рассказал о продолжении работы по установлению зон охраны. В настоящее время разрабатывается проект границ исторического поселения «Себеж», а также проект границ объединенных зон охраны режимов и требований к градостроительным регламентам объектов культурного наследия, расположенных в Опочке. Кроме того, планируется определить границы территорий около 40 различных памятников.

На рабочей встрече губернатора с руководителем комитета речь зашла и о планах по реконструкции и реставрации. Только АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» будет вести работы на 46-ти памятниках архитектуры.

Целый ряд объектов приведут в порядок в рамках подготовки к 550-летию Печор. Уже сейчас реставраторы трудятся над обновлением и восстановлением ряда зданий ансамбля Свято-Успенского Псковско-Печерского монастыря и центра города Печоры.

Также в этом году планируется завершить реставрацию псковского храма Козьмы и Дамиана с Примостья из списка ЮНЕСКО, а также колокольни Свято-Троицкого собора. Сейчас почти наполовину восстановлена кровля на монастырской церкви Старое Вознесение XV века в Пскове, полностью объект будет готов к 1 мая, заметил Вадим Нэдик. При поддержке федерального центра возобновятся реставрационные работы на ансамбле Порховской крепости XIV века. Близки к окончанию противоаварийные и консервационные работы на усадьбе «Княжьи горки» в Дедовичском районе.