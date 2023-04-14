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О «друзьях и рабах Божиих» рассказал митрополит Тихон в Светлый понедельник

О «друзьях и рабах Божиих» рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов» в понедельник Светлой седмицы в ходе проповеди. Видеозапись слова Владыки опубликовали в группе Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Псково-Печерский монастырь / «ВКонтакте»

«Перед восшествием на свои страдания Господь сказал ученикам своим: "Вы не рабы мне, а друзья". И когда Лазарь скончался, Господь также сказал: "Лазарь, друг наш". При учениках своих Господь молился своему Небесному Отцу, чтобы и те, кто верует по слову апостолов, были там же, где и апостолы, где и сам Господь Иисус Христос. Друзья Божии! Я совершенно законно обращаюсь так ко всем вам. Друзья всемогущего, непостижимого, бессмертного, вечного Создателя Вселенной Бога! Господь возводит нас, верующих в него, в достоинство своих друзей. Мы для него - друзья, а он для нас - Господь», – отметил в проповеди митрополит.

Напомним, Православная церковь отмечает начало Светлой седмицы, в течение которой верующие продолжают празднование Светлого Христова Воскресения, отмечавшегося накануне, 16 апреля.