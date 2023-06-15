К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году. Об этом заместитель директора - начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Мария Лисенкова рассказала на заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Подготовлены проекты на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования для:
- собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 год;
- церкви Покрова от Пролома, XV-XVI вв.;
- церкви Георгия со Взвоза, 1494 год;
- церкви Василия на горке, XV в.