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К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году

К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году. Об этом заместитель директора - начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Мария Лисенкова рассказала на заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящий момент в Пскове силами АНО "Возрождение" ведётся, действительно, большая работа, в том числе и в отношении объектов всемирного наследия, в отношении четырех объектов работы ведутся. Все храмы будут приведены не просто в удовлетворительное, а в отличное состояние», - рассказала Мария Лисенкова и отметила, что основной задачей является именно приспособление церквей для современного использования, что увеличивает количество необходимой работы.

Подготовлены проекты на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования для:

- собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 год;

- церкви Покрова от Пролома, XV-XVI вв.;

- церкви Георгия со Взвоза, 1494 год;

- церкви Василия на горке, XV в.