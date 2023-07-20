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Дымники на трубы Лазаревской церкви устанавливают в Печорах

Работы по реставрации Лазаревской церкви продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Фасады памятника архитектуры и ограда приобретут законченный вид к празднованию 550-летия монастыря. Сейчас там началась установка дымников на трубы церкви. На одном из изделий указан 2023 год - год начала и планируемого завершения реставрационных работ по храму.

К настоящему времени освящен и установлен крест, выполненный в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга по старинному образцу, из меди, покрыт сусальным золотом.

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На конструкцию купола после реставрации вернули золотые звезды, покрытые сусальным золотом.

Также закончены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты приступили к устройству полов.