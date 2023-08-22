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Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию филиала Русского музея в Печорах

Митрополит Псковский и Порховский Тихон и и.о. наместника монастыря иеромонах Иларион побывали в здании монастырского музея и проверили, как идет подготовка к открытию Картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова). Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев

В конце августа при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры открывается «Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова)». В монастырском музее у стен древней обители будут выставлены шедевры великих русских художников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Д. Поленова, И. Н. Крамского, И. И. Левитана, И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, Б. М. Кустодиева, В. М. Васнецова, К. Е. Маковского, А. М. Корина и других. Эти картины в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века собирал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий – сам профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

«Вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым отец Алипий приобретал картины из самых разных источников, зачастую сохраняя их для России: известно, что в то время контрабанда шедевров живописи из Советского Союза была нередким явлением.

В 1974 году отец Алипий передал большую часть коллекции для экспонирования в Государственный Русский музей и в Псковский областной музей. Когда же в 1975 году архимандрит Алипий скончался, эти картины так и остались до сего дня в собрании государственных музеев», - говорится в сообщении.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в старом здании монастырской гостиницы, отремонтированной и полностью оборудованной как музей, заключат договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре. В дальнейшем в старинном провинциальном городке Печоры планируется экспонирование и других шедевров живописи.

«Приглашаем почитателей отечественного искусства посетить Картинную галерею архимандрита Алипия (Воронова)», - добавили в обители.

Адрес: город Печоры, улица Международная, дом 3. Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход для жителей Печор - бесплатный.