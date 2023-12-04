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20-летие возобновления приходской жизни отметили в псковском храме святителя Василия Великого (на Горке)

Митрополит Псковский и Порховский Арсений в празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы совершил божественную литургию в храме святителя Василия Великого (на Горке) города Пскова 4 декабря, где в этот день отмечают 20-летие возобновления приходской жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов

Его высокопреосвященству сослужили: настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова протоиерей Олег Тэор; настоятель храма святителя Василия Великого (на Горке), благочинный Псковского городского округа протоиерей Андрей Большанин; настоятель храма архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) города Пскова протоиерей Георгий Быков; заведующий канцелярией Псковского епархиального управления иерей Александр Короплясов и клирики храма святителя Василия Великого.

Песнопения литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились прихожане храма и многочисленные паломники.

За божественной литургией митрополит Арсений рукоположил клирика воинского храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова диакона Тигрия Агаджаняна в сан пресвитера.

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. За радость молитвенного общения высокопреосвященнейшего владыку поблагодарил настоятель храма протоиерей Андрей и преподнес псковскому архипастырю портрет святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.