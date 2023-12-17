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Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в храме святителя Николая со Усохи

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил божественную литургию в храме святителя Николая (со Усохи) города Пскова в день памяти святителя Христова и чудотворца Николая, 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Лев Савинов

Его высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством; настоятель единоверческой общины Псковской епархии священноиерей Димитрий Кириченко; а также гости престольного праздника в священном сане.

Песнопения литургии исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По отпусте литургии митрополит Арсений обратился к собравшимся с архипастырским словом. Затем глава Псковской митрополии возглавил отпевание заштатного клирика Псковской епархии протоиерея Петра Кольцова.