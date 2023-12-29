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Опубликовано расписание богослужений с участием митрополита Псковского и Порховского Арсения

6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Арсений совершит Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационной службе Псковской епархии. Начало богослужения – 8:00.

«С 6 на 7 января 2024 года, в ночь на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Арсений возглавит праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе городе Пскова. Начало богослужения – 23:15», - рассказали в епархии

Вечером 7 января, в канун празднования Собора Пресвятой Богородицы, владыка возглавит великую вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе городе Пскова. Начало богослужения – 17:00

8 января, в празднование Собора Пресвятой Богородицы, митрополит совершит Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения – 10:00.

Вечером 8 января, в канун дня памяти первомученика и архидиакона Стефана, владыка возглавит великую вечерню в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова. Начало богослужения – 18:00.

Фото: Псковская епархия.