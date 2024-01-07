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Концерт с участием детских творческих коллективов прошел в Паломническом центре в Печорах

Концерт «Рождественские встречи у "Вестников"», на котором выступили детские творческие коллективы, состоялся в паломническом центре в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: диакон Симеон (Кивайло)

Участники концертной программы - детские ансамбли из Пскова и Печор.

Также в этот день учащиеся воскресной школы храма Тихвинской иконы Божией Матери города Холм Новгородской области поздравили митрополита Арсения и братию монастыря с Рождеством Христовым и исполнили праздничные песнопения.