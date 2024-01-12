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Отдание праздника Рождества Христова отмечают православные

Православные христиане Отдание праздника Рождества Христова 13 января. Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) поздравил псковичей с этой датой, сообщает Telegram-канал Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

«Христос, ставший человеком, пусть будет нашим светом, наставником, путём. Будем держаться его, его слова, находя только в нём и верный ориентир, и источник сил, и поддержку, и благословение для того, чтобы исполнить своё человеческое, христианское и монашеское предназначение; для того, чтобы стать теми, о которых апостол Павел говорит: "верные возрастают в меру полного возраста Христова" (Еф. 4:13)», - сказал митрополит.

Поделимся этой радостью с ближними, с теми, кто нас окружает, с братьями и сестрами, внутри монастыря, внутри одной семьи, с ближними и дальним, продолжил он.

«Найдём в себе силы по-христиански поделиться этим светом, который возжёгся в мире ради каждого человека, ради каждого из нас», - заключил владыка.