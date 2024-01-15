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Рождественский фестиваль прошёл в деревне Ветвеник Гдовского района

В церковно-приходской школе деревни Ветвеник Гдовского района прошёл фестиваль «Рождественские встречи – 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Рождественский фестиваль традиционно начался с благодарственного молебна, который совершили благочинный Гдовского округа епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев) и духовенство Гдовского благочиния.

По окончании молебна отец Иннокентий обратился с приветственным словом к участникам и зрителям фестиваля. Также всех собравшихся поприветствовал настоятель храма апостолов Петра и Павла поселка Ветвеник отец Сергий Олисов.

Участие в фестивале приняли детские коллективы, прибывшие из разных уголков региона: воскресная школа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, православное движение «Вестники», ансамбль старинной музыки «Вереск», образцовый коллектив Ленинградской области детский вокальный ансамбль «NEW-тон», Гдовская районная библиотека имени Л. И. Малякова.

Выступления гостей праздника получили высокую оценку зрителей. В завершение фестиваля все участники получили памятные подарки.