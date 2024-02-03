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Полы разобрали в храме Сорока мучеников Севастийских в Печорах

Реставрационные работы полным ходом идут в храме Сорока мучеников Севастийских в городе Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Удалятся старая штукатурка со стен памятника архитектуры. Раскрывается историческая кладка. В самом храме разобраны полы. Реставраторы собирают леса вокруг барабана купола. Вывозится строительный мусор.

Церковь Сорока мучеников города Печоры – первая церковь подмонастырской слободы. В 1540 году деревянная церковь была перенесена с территории монастыря.

По данным Писцовых книг, она горела не менее трех раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего.

Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в 2022-2023 годах на территории храма, были обнаружены захоронения, которые принадлежали кладбищу первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.