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Реставраторы готовятся начать наружные работы в храме Николая со Усохи в Пскове

Продолжается реставрация в храме святителя Николая со Усохи в Пскове. В настоящий момент идет подготовка камня для начала наружных работ, планируемых к выполнению при наступлении плюсовых температур. Как сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия», для реставрации используется бут, добытый традиционным способом – без применения взрывотехники.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Одним из ключевых этапов работ является укрепление барабана купола, для чего и был оборудован специальный тепляк, позволяющий проводить необходимые работы вне зависимости от погодных условий. Параллельно ведется понижение уровня грунта вокруг постройки до исторической отметки.

Значительная работа была проделана археологами, которые успешно раскрыли фундаменты утраченных архитектурных объемов церкви, возвращая утраченные элементы архитектуры.

В проект реставрации включено воссоздание галерей по историческим описаниям XVI века, а также раскрытие крыльца XVII века и устройство современных коммуникаций и освещения, в том числе архитектурной подсветки. Кроме того, планируется восстановление кладки фундамента, устройство новых полов, инъектирование трещин и укрепление кладки стен.

Также в настоящее время завершена подготовка проекта благоустройства прилегающей территории.