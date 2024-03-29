Учащиеся воскресной школы посетили Псково-Печерскую обитель

Воспитанники воскресной школы и прихожане храма святых апостолов Петра и Павла (с Буя) города Пскова во главе с настоятелем храма иереем Алексием Короплясовым совершили паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии
Паломники ознакомились с историей и современной жизнью обители, побывали в Богом Заданных пещерах монастыря, а также посетили келью старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
По завершение экскурсионной программы все участники поездки отправились в паломнический центр монастыря, где после сытного обеда поиграли на детской площадке и даже сыграли в футбол вместе с батюшкой.