Противоаварийные работы начинаются в древней церкви в центре Пскова

Первоочередные противоаварийные работы начинаются в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца - памятнике истории и культуры федерального значения XV-XVIII веков - на улице Советской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото: АНО «Возрождение»
Планируются:
Предпроектные исследования включали работу археологов. Были выявлены новые факты об архитектурных объемах церкви.
Памятник пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1945 году был включен в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводилось архитектором Юрием Спегальским в 1945-1946 годы. Работы были завершены архитектором Эльзой Штольцер.
С 2019 года объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.