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Противоаварийные работы начинаются в древней церкви в центре Пскова

Первоочередные противоаварийные работы начинаются в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца - памятнике истории и культуры федерального значения XV-XVIII веков - на улице Советской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение»

Планируются:

вырубка деревьев и кустарников;

мероприятия по устройству распорных конструкций сводов церкви;

усиление фасадных стен (вычинка и инъекционные работы аварийных участков апсиды церкви и фрагментов фасада колокольни).

Предпроектные исследования включали работу археологов. Были выявлены новые факты об архитектурных объемах церкви.

Памятник пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1945 году был включен в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводилось архитектором Юрием Спегальским в 1945-1946 годы. Работы были завершены архитектором Эльзой Штольцер.

С 2019 года объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.