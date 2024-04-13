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Крестный ход вокруг Пскова пройдет 23 апреля

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 23 апреля – во вторник 6-й седмицы Великого поста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в апреле совершает приход храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма (город Псков, улица Карла Маркса, 36). Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.