Церковь / Новости епархии

Островским студентам рассказали о важности духовного роста

Благочинный Пыталовского округа Псковской епархии иерей Сергий Рассадников провел пастырскую беседу со студентами Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

Мероприятие, организованное специалистами Молодежного центра, было направлено на знакомство студентов с духовными ценностями и православной культурой.

Отец Сергий обсудил с учащимися понятие греха и бессмертия души, а также рассказал о значении церковной жизни и Таинств Церкви в жизни каждого человека. Батюшка акцентировал внимание студентов на важности духовного роста и понятии добродетелей. В завершении встречи студенты и специалисты Молодежного центра поблагодарили батюшку за искреннее общение и ценный жизненный опыт, которым он поделился.