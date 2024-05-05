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Проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря представят на всероссийском фестивале

Проект реставрации уникальных керамических и каменных керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря будет представлен на VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который пройдет в Тюмени 13-15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение»

Проект представлен в номинации конкурса «Лучший проект сохранения объекта культурного наследия» (автор – Михаил Фриновский, Санкт-Петербург).

Результатом предпроектных работ в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря стала фиксация местоположения на план-схемах (улиц-галерей с историческими названиями) существующего количества керамид с присвоением порядкового номера, фиксация их состояния.

На данный момент предварительными исследованиями зафиксировано 386 керамид (238 известняковых, 102 керамических, 16 мраморных, 14 металлических, 4 гранитных, 10 каменных, одна, выполненная из дерева и металла, одна, выполненная из металла и известняка).

Керамида - вертикальная плита, вмурованная в стену пещеры и закрывающая захоронение.