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В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения

XV Международные Александро-Невские чтения «Великий князь Александр Невский и ключевые фигуры его родословия в истории России» прошли в Пскове 16-17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фотографии Ярослава Шувалова

В храме святого Александра Невского состоялся традиционный молебен на начало Чтений. Также участники возложили цветы к монументу великому князю Александру Невскому с дружиной на горе Соколиха.

Затем в концертном зале Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского города Пскова состоялось открытие и пленарное заседание XV Международных Александро-Невских чтений. Участие в конференции приняли митрополит Псковский и Порховский Арсений и епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка Вениамин выступил с приветственным словом к участникам Чтений и вручил почетному настоятелю воинского храма святого Александра Невского митрофорному протоиерею Олегу Тэору знак отличия Александро-Невского братства.

Также были заслушаны доклады ученых, исследователей, преподавателей и педагогов из регионов России, Республики Беларусь, Эстонии и др.

В завершение первого дня XV Александро-Невских чтений состоялся праздничный концерт. Перед участниками Чтений выступили большой хор храма Александра Невского, хор казаков и детские музыкальные коллективы.

Работа Международных Александро-Невских чтений в этом году проходила в рамках шести секций: «Духовно-нравственное воспитание: от Александра Невского до современности», «Патриотизм как нравственная непреходящая ценность со времен Александра Невского до наших дней», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Александр Невский: полководец, дипломат, государственный деятель», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в дошкольных образовательных организациях на основе образа Александра Невского и его родословной», и детско-юношеская секция «Память благодарных потомков благоверному князю Александру Невскому и ключевым фигурам его родословия».

Организатором Чтений традиционно выступил приход храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова совместно с отделом по религиозному образованию и катехизации Псковской епархии, администрацией города Пскова, правительством Псковской области, комитетами по культуре и по образованию Псковской области, Псковским государственным университетом, Псковским филиалом университета ФСИН России и Фондом Андрея Первозванного.