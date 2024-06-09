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Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Темой мероприятия станет стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» 1836 года. В качестве лектора выступит старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Александр Егоров.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.

Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.