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Зачатейский монастырь от Торгу станет темой лекции в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тема мероприятия: «Зачатейский монастырь от Торгу "с Мильца" в Пскове». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.

Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.