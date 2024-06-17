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Частичку Вечного огня с Пискарёвского кладбища в Петербурге привезли в Псков

Мемориальная акция «Свеча памяти» прошла в Пскове. Частичка Вечного огня, взятая в Санкт-Петербурге с Пискарёвского мемориального кладбища, начала своё путешествия по всем воинским частям и военным учебным заведениям, пишет Telegram-канал Минобороны РФ.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Минобороны РФ

«Сегодня этот символ памяти прибыл в Псков, где в храме Александра Невского был передан защитникам нашей Родины – в Псковское соединение ВДВ и отдельную бригаду спецназа», - рассказали в Минобороны.

Частичка Вечного огня продолжит своё путешествие по воинским частям, чтобы к 22 июня прибыть в Главный храм Вооружённых Сил.

Напомним, День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, в Украине и в Белоруссии в годовщину начала Великой Отечественной войны.