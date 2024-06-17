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Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Троицком соборе

Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в кафедральном соборе Псковской епархии в День Святой Троицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов

23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, Пятидесятницу, митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), настоятель храма Державной иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий Кулигин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Короплясов.

Песнопения Божественной Литургии исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и камерный мужской хор «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко.

За праздничным богослужением молились прихожане кафедрального собора, многочисленные псковичи и паломники.

За Божественной Литургией митрополит Арсений рукоположил в сан диакона насельника Спасо-Преображенского Мирожского монастыря монаха Корнилия (Павликова).

По окончании Литургии митрополит Арсений совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

По окончании богослужения Владыка Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.