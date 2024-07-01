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Летний лагерь для молодежи организуют при Псково-Печерском монастыре

Молодежный отдел Псковской епархии приглашает юношей и девушек в летний лагерь при монастыре, который пройдет с 23 по 30 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

В паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря пройдет смена летнего лагеря для молодежи. К участию приглашаются юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

В программе: послушания в монастыре, совместная молитва за богослужениями, экскурсии, общение и многое другое. Участие бесплатное. Подробнее - в группе.