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Скончался старейший клирик Великолукской епархии

На 80-м году жизни 31 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший клирик Великолукской епархии архимандрит Сергий (Стуров).

Архимандрит Сергий.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в епархии, за 14 лет своего служения на великолукской земле (1989-2003 года) архимандрит Сергий восстановил главный храм города — Вознесения Христова (XVIII в.), заново отстроил утраченные часовни Святого благоверного князя Александра Невского и Великомученицы Екатерины. С его же участием построена часовня во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла возле завода «Транснефтемаш».

«Огромной заслугой Архимандрита Сергия (Стурова) является восстановление духовной жизни великолучан и жителей Великолукского благочиния, - подчеркивают в епархии. - В Великих Луках и районных центрах при храмах были открыты воскресные школы для детей и взрослых, в полной мере возобновлена приходская жизнь, положено начало Свято-Тихоновским православным педагогическим конференциям, в которых принимало участие сообщество учителей, священников, богословов и писателей».

Сегодня конференция переросла в Свято-Тихоновские чтения, на которых до сих пор происходит обмен опытом между педагогами, преподающими «Основы православной культуры» или предметы, несущие в себе элементы этой культуры. В течение ряда лет работники Администрации города, управления образования, редакции газеты «Великолукская правда», благодаря архимандриту Сергию, были участниками Международных Рождественских чтений в Москве.

Восстановленный попечение архимандрита Сергия Свято-Вознесенский собор Великих Лук.

Архимандрит Сергий (Георгий Михайлович Стуров), родился 10 апреля 1945 года в поселке Оранжерейное Икрянинского района в Астраханской области. В 1952 году поступил в среднюю школу, окончил 8 классов. В 1959 году поступил в Строительное училище, которое окончил в 1961 году по специальности «плотник 3-го разряда» и работал на стройке в Астрахани до 1963 года.

В 1963 году поступил в Покровский кафедральный собор города Астрахани и был принят в штат иподиаконом архиепископа Астраханского и Енотаевского Павла (Голышева).

В том же году стал рабочим Епархиального свечного завода.

В 1965 году переехал в город Новосибирск и исполнял обязанности иподиакона в Вознесенском кафедральном соборе, при архиепископе Павле (Голышеве).

30 марта 1966 года пострижен в монашество с именем Сергий, в честь преподобного Сергия Радонежского.

2 апреля 1966 года архиепископом Новосибирским и Барнаульским Павлом (Голошевым) рукоположен в сан иеродиакона.

10 марта 1968 года рукоположен в сан иеромонаха и направлен в город Томск клириком Петропавловского собора Новосибирской епархии.

С 1972 по 1973 год служил в Астраханской епархии.

С 1973 по 1975 год служил в Калужской епархии.

С 1975 по 1983 годы служил во Владимирской епархии.

В 1980 году окончил Московскую духовную семинарию.

В 1984 году поступил в Московскую духовную академию на заочный сектор и закончил учебу в 1993 году.

С 1983 по 1989 год служил в Краснодарской епархии.

В 1989 году приглашен архиепископом Псковским Владимиром в Великие Луки и назначен настоятелем в храм Казанской иконы Божией Матери.

С 1989 по 2003 годы служил в Псковской епархии в городе Великие Луки настоятелем Вознесенского кафедрального собора, являлся благочинным Великолукского церковного округа.

В 2007 году за духовно-просветительскую деятельность, удостоен звания «Почетный гражданин города Великие Луки».

С 2003 по 2014 годы служил в Санкт-Петербурге настоятелем храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) и являлся благочинным Адмиралтейского округа г. Санкт-Петербурга.

В 2014 году был клириком Владимирской епархии.

С 2015 года клирик Великолукской епархии.

В связи с преклонным возрастом и наличием хронических заболеваний в 2021 году почислен на покой по состоянию здоровья.

Награды церковные:

2019 – медаль преподобного Мартирия Зеленецкого I-степени;

2016 – Архиерейская грамота;

2011 – право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш…»;

2004 – право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы…»;

2003 – медаль апостола Петра «Санкт-Петербургская епархия»;

1997 – орден преподобного Даниила Московского III – степени;

1992 – сан архимандрита;

1987 – крест с украшениями;

1983 – палица;

1980 – сан игумена;

1976 – наперсный крест;

1968 – набедренник.

Награды светские:

орден за усердие во благо Отечества II, III, IV ст.;

медаль за вклад в Фонд Мира;

международный орден «Благотворение» III ст.