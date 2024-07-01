На 80-м году жизни 31 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший клирик Великолукской епархии архимандрит Сергий (Стуров).
Архимандрит Сергий.
Как рассказали Псковской Ленте Новостей в епархии, за 14 лет своего служения на великолукской земле (1989-2003 года) архимандрит Сергий восстановил главный храм города — Вознесения Христова (XVIII в.), заново отстроил утраченные часовни Святого благоверного князя Александра Невского и Великомученицы Екатерины. С его же участием построена часовня во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла возле завода «Транснефтемаш».
«Огромной заслугой Архимандрита Сергия (Стурова) является восстановление духовной жизни великолучан и жителей Великолукского благочиния, - подчеркивают в епархии. - В Великих Луках и районных центрах при храмах были открыты воскресные школы для детей и взрослых, в полной мере возобновлена приходская жизнь, положено начало Свято-Тихоновским православным педагогическим конференциям, в которых принимало участие сообщество учителей, священников, богословов и писателей».
Сегодня конференция переросла в Свято-Тихоновские чтения, на которых до сих пор происходит обмен опытом между педагогами, преподающими «Основы православной культуры» или предметы, несущие в себе элементы этой культуры. В течение ряда лет работники Администрации города, управления образования, редакции газеты «Великолукская правда», благодаря архимандриту Сергию, были участниками Международных Рождественских чтений в Москве.
Восстановленный попечение архимандрита Сергия Свято-Вознесенский собор Великих Лук.
Архимандрит Сергий (Георгий Михайлович Стуров), родился 10 апреля 1945 года в поселке Оранжерейное Икрянинского района в Астраханской области. В 1952 году поступил в среднюю школу, окончил 8 классов. В 1959 году поступил в Строительное училище, которое окончил в 1961 году по специальности «плотник 3-го разряда» и работал на стройке в Астрахани до 1963 года.
В 1963 году поступил в Покровский кафедральный собор города Астрахани и был принят в штат иподиаконом архиепископа Астраханского и Енотаевского Павла (Голышева).
В том же году стал рабочим Епархиального свечного завода.
В 1965 году переехал в город Новосибирск и исполнял обязанности иподиакона в Вознесенском кафедральном соборе, при архиепископе Павле (Голышеве).
30 марта 1966 года пострижен в монашество с именем Сергий, в честь преподобного Сергия Радонежского.
2 апреля 1966 года архиепископом Новосибирским и Барнаульским Павлом (Голошевым) рукоположен в сан иеродиакона.
10 марта 1968 года рукоположен в сан иеромонаха и направлен в город Томск клириком Петропавловского собора Новосибирской епархии.
С 1972 по 1973 год служил в Астраханской епархии.
С 1973 по 1975 год служил в Калужской епархии.
С 1975 по 1983 годы служил во Владимирской епархии.
В 1980 году окончил Московскую духовную семинарию.
В 1984 году поступил в Московскую духовную академию на заочный сектор и закончил учебу в 1993 году.
С 1983 по 1989 год служил в Краснодарской епархии.
В 1989 году приглашен архиепископом Псковским Владимиром в Великие Луки и назначен настоятелем в храм Казанской иконы Божией Матери.
С 1989 по 2003 годы служил в Псковской епархии в городе Великие Луки настоятелем Вознесенского кафедрального собора, являлся благочинным Великолукского церковного округа.
В 2007 году за духовно-просветительскую деятельность, удостоен звания «Почетный гражданин города Великие Луки».
С 2003 по 2014 годы служил в Санкт-Петербурге настоятелем храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) и являлся благочинным Адмиралтейского округа г. Санкт-Петербурга.
В 2014 году был клириком Владимирской епархии.
С 2015 года клирик Великолукской епархии.
В связи с преклонным возрастом и наличием хронических заболеваний в 2021 году почислен на покой по состоянию здоровья.