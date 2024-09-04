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Директор АНО «Возрождение»: В Псковской области реставрируют 69 храмов

АНО «Возрождение» в Псковской области реставрирует 69 храмов. Об этом рассказал генеральный директор АНО Возрождение объектов культурного наследия Денис Василенко на совещании епархиальных древлехранилителей в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Денис Василенко напомнил, как АНО «Возрождение» начало работу в Псковской области.

«В рамках поручения президента было принято решение создать АНО "Возрождение". Учредителями стали правительство Псковской области и епархия владыки Тихона. Был сформирован перечень, были выбраны наиболее посещаемые объекты, требующие реставрации и создания инфраструктуры для соответствия современным требованиям. Определили источники финансирования - бюджет РФ и министерство культуры. Ежегодно выделяется финансирование на реставрацию объектов. Их 69 сейчас», - рассказал Денис Василенко.

Напомним, общероссийское совещание епархиальных древлехранителей при участии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, проходит в Пскове и Печорах 24–25 октября.