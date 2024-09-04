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Праздничный концерт к 80-летию протоиерея Олега Тэора прошел в Пскове. ФОТО

Праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения и 55-летию церковного служения на Псковской земле почетного гражданина города Пскова, митрофорного протоирея Олега Тэора прошел в Доме офицеров Пскова сегодня, 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На протяжении всего вечера гости выражали искренние благодарности Олегу Тэору за его вклад в духовное развитие Пскова.

«Вы посвятили свою жизнь сохранению и возрождению духовного наследия Псковщины, всегда оказывали помощь и поддержку в воспитании людей и молодого поколения по канонам православной веры», – отметил заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

Секретарь псковского епархиального управления Андрей Вахрушев рассказал историю о том, как в 2002 году на юге области разгорелся лесной массив, и в этих суровых реалиях было принято решение пролететь на самолёте над горящими лесами с иконой «Неопалимая Купина» и помолиться Богу, чтобы он даровал силы преодолеть это испытание. Старшим в группе был назначен протоиерей Олег Тэор.

«У нас сердце было переполнено волнением. Мы взмыли в небо и быстро достигли юга области. Когда мы пролетали над горящими лесами, Олег Тэор сказал: «Нам недостаточно просто помолиться. Необходимо окропить святой водой этот лесной массив». Под ответственность отца Олега в самолёте открыли дверь, под нам была бездна, а скорость примерно 250 километров в час. Батюшка, встав на колени, стал кропить через открытую дверь горящий массив юга области», - поделился Андрей Вахрушев.

Добавим, завтра, 31 октября, в 18.00 в псковском храме Александра Невского стартует всенощное бдение по случаю юбилейных дат, а 1 ноября в 9.00 в храме пройдет божественная литургия.

Олег Тэор - настоятель храма Александра Невского. Родился на Волге в 1944 году. Мама была эвакуирована из Пскова. Рукоположен во диаконы в 1970 году, десять дней прослужил в этом сане в Свято-Успенском Печерском монастыре.

Начинал службу в Троицком Соборе Пскова и в Дновском районе, село Белая. С 1992 года – настоятель храма храма Александра Невского в Пскове.